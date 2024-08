Crnogorski odbojkaši izgubili i od Češke

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Kolašinu od Češke 3:1 (20:25, 25:18, 25:22 i 25:21), u utakmici drugog kola kvalifikacione grupe C za Evropsko prvenstvo.

To je drugi poraz crnogorskih odbojkaša u kvalifikacijama, nakon što su na startu poraženi od Norveške 3:0.

Češka je do startnog trijumfa došla nakon sat i 44 minuta igre.

Češka će sa Norveškom igrati 29. avgusta, u gradu Tabor, a drugi dio kvalifikacija planiran je za avgust 2025. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS