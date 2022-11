Crnogorski košarkaši pobijedili Češku

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Pardubicama selekciju Češke 65:56, u devetom kolu K grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Crnogorsku selekciju do pobjede je predvodio Nemanja Radović sa 15 poena i pet skokova.

Vladimir Mihailović postigao je 13 poena i četiri asistencije, a istakao se i Dino Radončić sa 11 poena i devet skokova.

Najefikasniji kod Čeha bio je Vojteh Hruban sa 14 poena, a Tomas Kizlink upisao je poen manje.

U drugom meču K grupe Francuska je na gostujućem parketu savladala Litvaniju 90:65.

U 20 sati počeo je duel između Bosne i Hercegovine i Mađarske.

Crna Gora, nakon devet utakmica, zauzima treće mjesto u grupi K sa skorom šest pobjeda i tri poraza, a na diobi prvog mjesta su Litvanija i Francuska sa po sedam pobjeda i dva poraza.

