Crnogorski košarkaši izborili plasman na SP

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore drugi put uzastopno plasirala se na Svjetsko prvenstvo.

Crnogorski košarkaši savladali su večeras u Podgorici, u 12. kolu kvalifikacija, selekciju Češke 88:70 i kao trećeplasirani u K grupi izborili nastavak takmičenja.

Na šampionatu svijeta iz K grupe igraće još Francuska i Litvanija.

Crnogorski košarkaši su, u odlučujućem meču, već u prvoj četvrtini stekli dvocifrenu prednost, na kraju prve četvrtine bilo je 32:14, a na polovini razlika je iznosila 25 poena (50:25).

Najubjedljiviju prednost imali su u trećoj četvrtini, koja je dva puta iznosila i 27 poena (54:27, 56:29).

Sredinom posljednjeg dijela domaćin je dozvolio rivalu da serijom 10:0 smanji zaostatak i svede ga na 14 poena (82:68).

Crnogorsku selekciju do pobjede, sedme u dosadašnjem dijelu kvalifikacija, vodili Nikola Ivanović sa 17 i Nemanja Radović sa 16 poena.

Istakao se i Kendrik Peri 14, dok je Andrija Slavković meč završio sa 11 poena.

U češkoj selekciji najbolji je bio Ondrej Hanzlik sa 17 koševa.

