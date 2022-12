Crnogorski karatisti u Veneciji

Podgorica, (MINA) – Venecija će od petka do nedjelje biti domaćin svjetske Lige mladih u karateu, na kojoj će nastupiti i 31 crnogorski karatista.

Liga mladih okuplja karatiste u konkurenciji kadeta, juniora i takmičara do 14 godina, koji će se nadmetati u katama i borbama.

Crnogorski karate predstavljaće takmičari Omladinca, Iskre, pljevaljskog kluba Potoci, Gorštaka iz Kolašina, nikšićkog Fokusa i budvanskog Starog grada.

U konkurenciji takmičara do 14 godina, u borbama, nastupiće Marko Laković (do 45), Jusuf Saljiu (do 50), Aleksa Anđelić (do 55), Katarina Đukić (preko 47), a u katama Luka Klačar, Uroš Stevović, Neda Beljkaš, Lana Čormaković, Helena Grgurović, Teodora Medojević, Nina Pešić i Una Vučićević.

Kod kadeta, u borbama, takmičiće se Vuk Vučinić (do 57), Stefan Miljanić (do 63), Anes Arifaj (do 70), Nikša Zejak (do 70), Una Raković (do 54), Nađa Boričić (preko 54), Jovana Damjanović (preko 54) i Vuktorija Vukadinović (preko 54), a u katama Saša Petrić, Aleksa Vujošević, Teodora Gracun, Viktorija Raićević.

Od juniora za medalje za medalje u borbama boriće se Balša Vojinović (do 55), Ognjen Bjelajac (do 61), Andrija Danilović (do 68), Emre Saljiu (do 76)Lazar Potpara (preko 76) i Helena Backović (do 47), a u katama Lazar Sekulić

U petak će na tatami juniori, dan kasnije kadeti, dok je nedjelja predviđena za nastup takmičara do 14 godina.

Turnir u Veneciji okupio je 2.566 takmičara iz 58 država.

Trener Iskre Vuk Žarić kazao je da je to jedno od najmosovnijih karate takmičenja u svijetu, koja se organizuje pod okriljem WKF federacije.

On je kazao da će tio biti idealna prilika da svoje sportsko umijeće provjere i crnogorski karatisti.

Govoreći o deset takmičara Iskre, koji će nastupiti u Veneciji, on je istakao da su pripreme bile intezivne i jake.

“Dobru provjeru imali smo u okviru Balkanskog prvenstva, gdje smo uz Omladinac bili klub koji je najviše doprinio uspjehu reprezentacije. Govorim u pogledu broja medalja, jer to je ono što se pamti. Iako ne nastupamo u najačem sastavu, takmičari Iskre uvjek idu na pobjedu”, rekao je Žarić agenciji MINA.

On je podsjetio da je ove godine zlatnu medalju na Svjetskoj ligi u Poreču osvojio Saša Petrić, dok je Balša Vojinović bio brozani.

“Prethodne godine nisku uspjeha je doprinio i Anes Arifaj. Definitivno su oni naše glavne perjanice, dok za nas, trenere, ne bi bilo iznenadjenje da se pored njih i neko od ostalih članova tima popne na pobjedničko postolje”, rekao je Žarić.

