Crnogorski kadeti bez polufinala, za plasman od petog do osmog mjesta

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće za plasman od petog do osmog mjesta na B prvenstvu Evrope u Skoplju.

Izabranici Demira Kalića u četvrtfinalnom meču poraženi su od Švajcarske 79:72 i izgubili šanse da se bori za A diviziju.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Dušan Stanković sa 18, dok su po 12 dodali Đorđe Đukanović i Jakša Mićković.

Dvocifren je bio i Miloš Veković sa 11 poena.

Crna Gora će sjutra u 16 sati, na startu razigravanja od petog do osmog mjesta, igrati protiv poraženog iz meča između Rumunije i Švedske.

