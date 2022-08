Crnogorski juniori izgubili i od Britanije, posljednji na EP

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore bez pobjede, na posljednjem, 16. mjestu, završila je nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Izmiru.

Crnogorski juniori poraženi su danas u meču za 15. mjesto od vršnjaka iz Velike Britanije 78:74.

Ekipa selektora Vasa Milovića šampionat je završila sa sedam poraza i naredne godine igraće u nižem rangu takmičenja – B diviziji.

U grupnoj fazi izgubila je sva tri meča, a poražena je i u osmini finala i razigravanju za plasman od 9. do 16. mjesta.

Prije Velike Britanije crnogorski juniori izgubili su u grupi od Litvanije 75:56, Hrvatske 67:56 i Italije 76:41, a u osmini finala od Srbije 80:56.

Bolje su u razigravanju za plasman bile Poljska 74:68 i Sjeverna Makedonija 65:62.

Britansku selekciju do pobjede, u meču bez rezultatskog značaja, vodio je Leterel Dejvis sa 26 poena.

U crnogorskoj selekciji bolji od ostalih bio je Igor Joković sa 21, Petar Minić postigao je 17, a Amar Hot 12 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS