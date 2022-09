Crnogorski fudbaleri 17. novembra sa Slovačkom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore odigraće 17. novembra u Podgorici prijateljski meč sa Slovačkom, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Crna Gora i Slovačka do sada su odigrali samo jedan meč – 23. maja 2014. godine u Senecu.

Domaćin je prijateljski duel dobio 2:0.

Reprezentacija Slovačke, čija je najveća zvijezda defanzivac Intera Milan Škrinijar, trenutno zauzima 51. mjesto na rang listi koju objavljuje Svjetska fudbalska federacija (FIFA).

Bila je učesnik završnice prethodna dva Evropska prvenstva, 2016. i 2020, kao i Svjetskog prvenstva 2010. godine.

Crnogorska selekcija, prema ranijem dogovoru, 20. novembra u Kopru biće gost selekcije Slovenije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS