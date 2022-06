Crnogorski džudisti na kupu u Banjoj Luci

Podgorica, (MINA) – Banja Luka će narednog vikenda biti domaćin Evropskog juniorskog kupa, na kojem će nastupiti i crnogorska reprezentacija, saopšteno je iz Džudo saveza.

Narednog vikenda na tatami će izaći 226 juniora i juniorki iz 24 države.

Crnogorski džudo u Banjoj Luci predstavljaće Petar Radović (do 60 kilograma), Balša Mrvaljević (do 66), Matija Rakočević (do 73), Marko Jancer (do 81) kao i juniorka Natasa Jeftić (do 70).

Prvog takmičarskog dana na tatami će izaći Radović, Mrvaljević, Rakočevići i Jeftić, dok će u nedjelju nastupiti Jancer.

Sa ekipom je otputovao predsjednik Stručno – trenerske komisije Saveza, Ilija Vukotić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS