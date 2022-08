Crnogorski džudisti na EP u Kaljariju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska paradžudo reprezentacija otputovala je danas na Evropsko prvenstvo za osobe bez i sa smetnjama vida, koje će od 1. do 5. septembra biti održano u Kaljariju, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Crnogorski sport osoba sa invaliditetom predstavljaće Mirnes Ramović i Adnan Kujović, koji će prvi put učestvovati na tom takmičenju.

Predvodiće ih trener Enes Camić.

Ramović i Kujović takmičić se u klasi J1 (osobe bez vida), u kategoriji do 90 kilograma.

Za 31. avgust zakazana je klasifikacija, dok je dan kasnije na programu tehnički sastanak, zvanično mjerenje i žrijeb.

Trener džudo reprezentacije Enes Camić kazao je da crnogorski džudisti spremno dočekuju start šampionata Evrope.

“Formu smo doveli do maksimuma i putujemo sa ogromnom željom. Kakav god rezultat da ostvarimo za nas će to biti veliki uspjeh. Na prvenstvu će na našoj strani biti mladost i snaga, ali neće nam faliti ni iskustva”, rekao je Camić.

On je u ime svojih takmičara obećao da će dati maksimum.

“Odradili smo ono što je bilo do nas. Momci idu zdravi i spremni. Očekujem najbolje od njih”, rekao je Camić.

Ramović, atletski i golbal reprezentativac Crne Gore, kazao je da željno očekuje start šampionata.

“Spreman sam i daću svoj maksimum da svoju državu predstavim u najboljem svjetlu i opravdam očekivanja trenera i Paraolimpijskog komiteta”, rekao je Ramović.

On je istakao da je hendikep što će u Kaljariju odraditi prvu zvaničnu borbu u džudou.

U Kaljariju na šampionatu Evrope debitovaće i Kujović, koji je do sada upisao dva nastupa na međunarodnim takmičenjima.

“Spreman sam i želim da ostvarim što bolji rezultat. Moje ambicije su, kao i do sada, da na najbolji način predstavim svoju državu i POK, da ostvarim što bolji rezultat”, rekao je Kujović.

On je bio učesnik Evropskih igara mladih paraolimpijaca u finskom Lahtiju i turnira u njemačkom Hajdlbergu.

