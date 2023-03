Crnogorski dublovi bez druge faze

Podgorica, (MINA) – Crnogorski dublovi takmičenje na Evropskom tekbol turu u Podgorici završili su u grupi.

U direktnom duelu za plasman u drugi krug takmičenja Amar Kanalić i Eldan Ramović izgubili su od Belgijanaca Ženana i Gofana 2:1.

Prethodno su pobijedili Mađare Forgača i Odnoga 2:0.

Uspješni na startu bili su i Enis Lukač i Aleksandar Raković i slavili protiv Rumuna Sirgija i Dumitrua, ali su u nastavku izgubili od Bugara Zekova i Slavkova meč za prolaz.

Najbolji crnogorski dubl Andrija Jovanović i Marko Žarković slavili su protiv još jednog crnogorskog dubla Fetić i Hasanović, ali su izgubili od Čeha Petra Bunjaka i Lukasa Flaksa, koji su među 20 najboljih kombinacija na planeti.

Jovanović je kazao da je zadovoljan nastupom, navodeći da je ostvarena očekivana pobjeda u prvom meču i da se protiv Čeha nije moglo.

“Super je bilo igrati kod nas, drago nam je što je publika došla da nas podrži, bilo je sjajno nastupati pred domaćom publikom,” kazao je Jovanović.

Crnogorski mješoviti parovi doživjeli su poraze u grupnoj fazi – Samir Fetić i Željka Radaković poraženi su po 2:0 od rumunske kombinacije Iljes/Mitri i mađarskog dubla Ižak i Sipos.

Oba meča izgubili su i Vaso Pejović i Sara Draganić od Amerikanaca Diaz/Greko i ukrajinskog para Terek/Sevčuk.

