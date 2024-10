Crnogorski bokseri na EP u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Reprezentacija Crne Gore sjutra putuje za Sofiju, gdje će do 20. oktobra nastupiti na Evropskom prvenstvu do 23 godine, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Čast crnogorskog boksa braniće troje boksera – Bojana Gojković u kategoriji do 57, Tomislav Đinović (do 60) i Petar Liješević (do 86).

Predvodiće ih selektor Nikola Ružić i trener BK Zlatičanin – Momčilo Zlatičanin.

Selektor Ružić kazao je da crnogorski bokseri pripreme za šampionat u Bugarskoj obavili u svojim klubovima – Bojana i Petar u BK Budva, a Tomislav u BK Zlatičanin.

“Uspješnu provjeru imali smo prije dvije sedmice na turniru u Madridu, gdje su svo troje odradili po dvije borbe protiv veoma kvalitetnih rivala, što je nama iz stručnog štaba dalo mogućnost da vidimo u kakvoj su formi i na čemu treba do poradimo do puta u Bugarsku”, rekao je Ružić.

On je naglasio da je period od turnira do šampionata iskorišćen dase otklone uočene nedostatke.

“Tako da spremni i u dobrom raspoloženju putujemo za Bugarsku”, rekao je Ružić.

Na šampionatu u Sofiji nastupiće bokseri iz 30 država Evrope, a žrijeb je u petak u večernjim satima.

