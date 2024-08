Crnogorski bokseri na EP u Banja Luci

Podgorica, (MINA) – Crnogorski boks na Evropskom prvenstvu za školarce u Banja Luci predstavljaće četvorica boksera, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Do 11. avgusta za medalje boriće se Luka Otašević (do 40), Nikola Raičević (do 42), Strahinja Mrdak (do 44) i Andrija Nikitović (do 46).

Boksere će predvoditi glavni trener reprezentacije Sergej Kudravcev i treneri Boško Drašković, Slavko Mrdak i Petar Marčić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS