Crnogorske teniserke pobijedile San Marino

Podgorica, (MINA) – Ženska teniska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Skoplju selekciju San Marina 3:0, u drugom kolu turnira treće grupe Evropske zone Bili Džin King kupa.

To je prvi trijumf crnogorske selekcije, nakon startnog poraza od Jermenije 2:1.

Vođstvo crnogorskoj selekciji donijela je Petra Mirković, koja je savladala Talitu Đardi 2:1 (6:3, 6:7 i 6:3).

Sve dileme oko pobjednika riješila je Iva Lakić, koja je bila bolja od Silvije Aleti 2:0 (6:3 i 7:5).

Konačan rezultat postavio je dubl Iva Lakić i Divna Ratković, koji je bio ubjedljiv protiv Silvije Aleti i Đorđe Benedetini 2:0 (6:1 i 6:0).

Crnogorska selekcija sjutra je slobodna, a posljednji meč na programu je u petak protiv Kipra.

