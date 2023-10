Crnogorske rukometašice ubjedljive protiv Turske

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore ubjedljivom pobjedom počela je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Crnogorske rukometašice savladale su večeras u Podgorici, u meču šeste kvalifikacione grupe, selekciju Turske 39:23 (16:14).

Crna Gora je opravdala ulogu favorita, a odlučujuću prednost stekla je početkom drugog poluvremena, kada je nakon serije od sedam vezanih pogodaka povela 30:17 u 46. minutu.

Odigrale su izabranice dominantno drugo poluvrijeme, u kojem su postigle 23, a primile devet, od kojih svega četiri do 53. minuta.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Dijana Mugoša sa osam, Nina Bulatović je postigla šest, a po pet golova Tatjana Brnović i Itana Grbović.

U selekciji Turske najbolja je bila Asli Iskit-Caliskan sa šest pogodaka.

Ubjedljiva je na startu bila i selekcija Srbije, koja je u Zrenjaninu savladala Bugarsku 33:13.

Crnogorsku selekciju u nedjelju očekuje duel sa Bugarskom u Šumenu.

