Crnogorske rukometašice poražene od Islanda

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore ostala je bez šansi za plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina u Sjevernoj Makedoniji.

Crna Gora je na startu glavne runde poražena od Islanda (35:27) u Skoplju, pa je i dalje bez bodova u novoformiranoj grupi i šansi za plasman među osam najboljih na planeti.

Izabranice Igora Markovića u prvom poluvremenu nekoliko puta imala je tri gola prednosti (posljednji put 12:9, 24. minut), ali je Island preokrenuo do velikog odmora i imao minimalno vođstvo – 15:14.

Do odlučujuće prednosti, Island je došao u 48. minutu kada je poveo 28:22.

U crnogorskoj selekciji najbolja je bila Jelena Vukčević sa 13 golova, dok su Nikolina Marković i Andrea Brajović postigle po četiri.

Golmanka Marija Marsenić upisala je šest odbrana.

Crnogorska reprezentacija u utorak (20.15) igraće protiv domaćina Sjeverne Makedonije.

Uoči posljednjeg kola glavne runde, Island ima četiri, Portugal tri, Sjeverna Makedonija bod, dok je Crna Gora bez bodova.

