Crnogorske rukometašice počele pripreme za EP

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore okupila se danas i počela pripreme za Evropsko prvenstvo, čija će jedna od grupa biti odigrana u Podgorici.

Crnogorske rukometašice će od 5. novembra u Glavnom gradu, u okviru grupe D, igrati protiv Španije, Njemačke i Poljske na Evropskom prvenstvu čiji su domaćini još Slovenija i Sjeverna Makedonija.

Na prvom treningu, selektorka Bojana Popović nije mogla da računa na Jovanku Radičević, Milenu Raičević i Đurđinu Jauković, koje su dobile poštedu, ali bi nacionalni tim već sjutra trebalo da trenira u kompletnom sastavu.

Popović je kazala da je planirano da reprezentacija, nakon nekoliko zajedničkih treninga, u petak i subotu odigra prijataljske mečeve, zatvorenog tipa, sa Slovačkom.

“Od sljedeće sedmice smo zajedno u hotelu i fokusirane na ono što slijedi – početak šampionata i prvi duel sa Španijom”, rekla je Popović.

Govoreći o rivalu na startu šampionata, ona je naglasila da Španija ima ekipu sa dvije različite postave.

“Nižu koja igra brže i visočiju sa odličnim pivotima. Španija je poznata po agresivnoj i dubljoj zoni, koja pravi posebno probleme selekcijama sa Balkana”, rekla je Popović.

Ona je naglasila da je Španija skup odličnih i iskusnih igračica koje se kreću odlično bez lopte, brze su i igraju na šest metara.

“Ne troše loptu, čuvaju je i za njih će trebati fokus svih 60 minuta”, rekla je Popović.

Komentarišući igru Njemačke crnogorska selektorka je podsjetila da je to selekcija sa nekoliko igračica u Bitinghajmu koje igraju odlično ove sezone.

“Svaka članica tima je igračica nekog kluba Lige šampiona, a novi selektor forsuira brzu igru kao u Bitinghajmu, čiji je trener”, rekla je Popović.

Ona je istakla da se selekcije međusobno dobro poznaju i da će pobjednika odlučivati trenutak inspiracije.

Govoreći o ciljevima na predstojećem šampionatu, Popović je kazala da želi da Crna Gora igra lijep rukomet i da pokaže da kao tim može dosta.

“Želimo da kroz grupu osvojimo što više bodova i u drugu fazu prenesemo što više bude moglo”, rekla je Popović.

Ona vjeruje da neće biti euforije i da će domaći teren biti velika prednost.

“Očekujem da, bez obzira na cijenu ulaznica, dvorana bude puna i da navijači budu naš osmi igrač”, rekla je Popović.

Crnogorskim rukometašicama biće to sedmo učešće na prvenstvima Evrope i to u godini u kojoj se obilježava jubilej – deset godina od osvajanja titule šampiona Starog kontinenta.

