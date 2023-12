Crnogorske rukometašice pobijedile i Mađarsku

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Helsingborgu selekciju Mađarske 24:18 (7:10), u utakmicu trećeg kola B grupe Svjetskog prvenstva u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj.

Crnogorske rukometašice upisale su treći trijumf i sa maksimalnim učinkom završile takmičenje u grupi.

Izabranice selektorke Bojane Popović u glavnu rundu, koja će biti odigrana u Geteborgu, prenijeće četiri boda.

Odlično drugo poluvrijeme, 13 minuta bez primljenog gola i serija od šest vezanih pogodaka, uz još jedno vrhunsko izdanje golmanke Marte Batinović, trasirali su crnogorskoj selekciji put ka pobjedi i prvom mjestu.

Mađarska je, nakon boljeg uvodnog dijela Crne Gore, došla vođstva, koje je na poluvremenu iznosilo 10:7.

Vodila je i 11:8, nakon čega je uslijedila serija od 6:0 za preokret i vođstvo Crne Gore 14:11.

U 53. minutu crnogorska reprezentacija stekla je prednost od pet pogodaka (19:14) i praktično već tada riješila pšitanje pobjeda.

U samom finišu razlika je iznosila i sedam pogodaka (24:17).

U pobjedničkom timu, na čijem se golu istakla Batinović sa 15 odbrana, najefikasnije su bile Dijana Mugoša sa osam i Tatjana Brnović sa sedam golova.

Važan doprinos dale su i Itana Grbić i Matea Pletikosić sa po četiri gola.

Glavnu rundu, kao trećeplasirani, izborio je Kamerun, koji je savladao Paragvaj 26:23.

Rivali u glavnoj rundi biće Švedska, Hrvatska, Kina i Senegal.

