Crnogorske odbojkašice startovale porazom

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore upisala je poraz na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. godine.

Crnogorske odbojkašice poražene su danas u Jelgavi od Letonije 3:2, po setovima 26:24, 25:19, 24:26, 23:25 i 15:9.

Do startnog trijumfa došle su nakon dva sata i deset minuta.

Letonija je bila na pragu trijumfa i poslije tri seta, povela je 2:0 i imala meč loptu.

Crnogorske odbojkašice uspjele su da naprave preokret i dobiju treći, kasnije i četvrti set.

U odlučujućem, petom setu, domaćin je rano stekao prednost, poveo je 6:2 i 9:4, koju je uspio da sačuva do kraja.

Bio je to jedini kvalifikacioni meč ove godine u toj grupi, nakon što je selekcija Bosne i Hercegovine odustala od takmičenja.

Revanš utakmica na programu je u avgustu naredne godine.

