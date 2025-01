Crnogorske odbojkašice sa Slovenijom, Slovačkom i Rumunijom

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska odbojkaška reprezentacija Crne Gore u drugoj rundi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo igraće u grupi A sa Slovenijom, Slovačkom i Rumunijom, saopštila je Evropska odbojkaška konfederacija (CEV).

Druga runda kvalifikacija biće odigrana od 25. do 27. aprila, a domaćin grupe biće Maribor i selekcija Slovenije.

Crnogorske odbojkašice sa Rumunijom igrale su i prvoj rundi kvalifikacija i slavile 3:1.

Slovenija i Slovačka plasman u drugu rundu izborile su kroz prvu rundu MEVZA zonskih kvalifikacija.

U grupi B, u Francuskoj, pored domaćina, takmičiće se Srbija, Češka i Kipar.

U grupi C za Evropsko prvenstvo boriće se Letonija, Hrvatska, Estonija i Grčka, dok grupu D čine Litvanija, Bugarska, Ukrajina i Gruzija.

U grupi E nalaze se Španija, Italija, Austrija i Finska.

Plasman na Evropsko prvenstvo, za igračice do 16 godine, izboriće po dvije najbolje ekipe iz svake od pet grupa, kao i najbolja trećeplasirana selekcija.

Završni turnir U16 Evropskog prvenstva biće odigran od 2. do 13. jula u Tirani i Prištini.

