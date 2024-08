Crnogorske odbojkašice pobijedile Kosovo

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Bijelom Polju, u prijateljskom meču, selekciju Kosova 3:1 (25:15, 25:27, 25:22 i 25:23).

Crnogorske odbojkašice su, iako oslabljene neigranjem povrijeđenih Danijele Džaković i Nevene Vukčević, su dobile i peti set (15:12), koji je odigran dogovorom selektora.

Šansu su u dodatnom setu dobile i najmlađe reprezentativke.

U pobjedničkoj selekciji najefikasnija je bila Simona Petranović sa 22, Dijana Vuković je osvojila 19, a Lara Jovović 13 poena.

Dvocifrena su bile i srednje blokerke Mina Dragović i Saška Đurović sa po deset poena.

Crnogorsku reprezentaciju u nastavku priprema 11. i 12. avgusta očekuju dueli sa Austrijom u Bijelom Polju.

