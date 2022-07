Crnogorske košarkašice ubjedljive u finalu

Podgorica, (MINA) – Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju.

Crnogorske košarkašice, koje su obezbijedile plasman u A diviziju, savladale su u finalnom meču selekciju Turske 98:56.

Izabranice Vladana Radovića do zlatne medalje došle su sa maksimalnim učinkom.

Crnogorske košarkašice su, nakon dobijene prve četvrtine 24:5, prednost u 16. minutu povisile na 37 (47:10), razlika je u 31. iznosila 40 (74:34), a u 38. rekordnih 49 poena (95:46).

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Jovana Savković sa 17, Marija Leković ubacila je 15, a po poen manje Maja Bigović i Zorana Radonjić.

U turskoj selekciji najbolja je bila Rana Ućar sa 13 poena.

