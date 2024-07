Crnogorske košarkašice na startu sa Španijom

Podgorica, (MINA) – Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore duelom sa Španijom sjutra će početi nastup na Evropskom prvenstvu u Litvaniju.

Tim Vladana Radovića biće oslabljen, jer zbog povrede meniskusa neće moći da računa na Sanju Akšam.

Rivali Crne Gore u grupi B, osim Španije, biće Portugal i Švedska.

Plejmejker Marija Baošić kazala je da su svjesne da ih čeka težak posao.

“Imali smo dosta problema tokom pripremnog peroda, ali i pored svih tih stvari otputovale smo sa željom da ostvarimo što bolji rezultat. Bila bi sjajna stvar da ova generacija produži staž reprezentaciji u A diviziji. Neće biti lako, ali uradićemo sve da taj cilj ostvarimo, a motiva sigurno neće nedostajati”, kazala je Baošić.

Govoreći o startnom duelu sa Španijom, ona je kazala da vjeruje da će iz utakmice u utakmicu biti sve bolje i da će ostvariti primarne ciljeve.

U drugom meču grupe B sastaće se Portugal i Švedska (14.30).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS