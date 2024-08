Crnogorske košarkašice izgubile i drugi meč u Sloveniji

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Slovenije 72:65, u drugom pripremnom meču.

Sloveniji je pripao i jučerašnji prvi duel u gradiću Zreče 86:57.

Crnogorske košarkašice, za razliku od jučerašnjeg duela, danas su ostavile mnogo bolji utisak.

Izabranice Jelene Škerović do finiša su bile u egalu, čime su pokazale reakciju.

Slovenija je pitanje pobjednika riješila sredinom posljendje četvrtrine, kada je sa dvije vezane trojke povela 68:57 u 36. minutu.

U crnogorskoj selekciji najbolja je bila Marija Leković sa 16, Milica Jovanović ubacila je 13, dok je Sofija Živaljević meč završila sa devet poena.

Crnogorskim košarkašicama dueli u slovenačkom gradiću Zreče bili su posljednji testovi uoči pretkvalifikacionog turnira za plasman na Mundobasket.

Crna Gora je, osim dva poraza od Slovenije (72:65, 86:57), ostvarila polovičan učinak u Podgorici u dvomeču protiv Mađarske.

Crnogorske košarkašice prvo su upisale pobjedu 45:39, a zatim su poražene od Mađarica 78:52.

Pretkvalifikacioni turnir u Meksiku biće odigran od 19. do 25. avgusta.

Rivali Crne Gore u grupi B biće Meksiko, Novi Zeland i Mozambik.

U pretkvalifikacijama igraju još Koreja, Mali, Češka i Venecuela, koji čine grupu A.

Najbolja dva tima iz svake grupe kvalifikovaće se za polufinale, dok će se pobjednik turnira plasirati u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

