Crnogorske košarkašice bez A divizije

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore nije uspjela da izbori opstanak u A diviziji.

U meču za 13. mjesto i opstanak, crnogorske kadetkinje poražene su danas u Miškolcu od Hrvatske 59:56.

Opstanka ih je koštala serija od 13:0 rivala sredinom posljednje četvrtine.

Crnogorske košarkašice vodile su 55:43 u 33. minutu, ali do kraja nijesu postigle koš iz igre.

Nakon polovičnog učinka sa linije bacanja Marije Sekulović na 3,18 minuta do kraja imale su prednost od deset poena (56:46), ali je Hrvatska serijom 13:0 okrenula meč i stigla do pobjede.

U prvom poluvremenu viđen je izjednačen meč, ali je Crna Gora uglavnom imala prednost.

Nakon poena Marije Sekulović u 26. minutu prvi put je stekla dvocifrenu razliku 42:32, a u 28.minutu poslije trojke Kovačević bilo je 45:35.

Identična prednost bila je i 32. minutu, kada je Sekulović realizovala jedno od dva bacanja za 53:43, a onda je članica Budućnost Bemaxa pogodila i za najveću razliku (55:43).

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Milena Vujović sa 19, Marija Sekulović ubacila je 15, dok Mila Kovačević meč završila sa deset poena.

