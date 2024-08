Crnogorske kadetkinje poražene i od Belgije

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je od Belgije 106:53, u trećem kolu D grupe Evropskog prvenstva u Miškolcu.

To je treći poraz crnogorskih kadetkinja na šampionatu, nako što su u prva dva kola izgubile od Slovenije i Finske.

crnogorska selekcija sa posljednjeg mjesta u grupi čekaće osminu finala i duel sa prvim favoritom Španijom.

U neravnopravnom duelu istakla se Milena Vujović sa 19, Maša Praščević ubacila je 13, dok je Marija Sekulović meč završila sa deset poena.

U timu Belgije najbolja je bila Ani Kibedi sa 36 poena.

