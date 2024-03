Crnogorske fudbalerke sa Grčkom, Andorom i Farskim Ostrvima

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2025. godine igraće u trećoj grupi sa Grčkom, Andorom i Farskim Ostrvima, odlučeno je danas žrijebom.

Kvalifikacije će početi već u aprilu.

Pobjednici grupa i tri najbolje drugoplasirane selekije izboriće plasman u plej-of, gdje će se sastati sa trećeplasiranim i četvrtoplasiranim timovima iz grupa Lige A.

Prva dva kola na programu su između 3. i 9. aprila, treće i četvrto između 29. maja i 4. juna, a peto i šesto između 10. i 16. jula.

Žrijeb baraža je 19. jula, a mečevi prve runde između 23. i 29. oktobra.

