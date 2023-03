Crnogorske fudbalerke protiv Kazahstana postigle 13 golova

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Ugljeviku selekciju Kazahstana 13:0, u utakmici drugog kola turnira preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je prvi trijumf crnogorskih fudbalerki na turniru Lige B, nakon što su u srijedu u Bijeljini poražene od domaćina, Bosne i Hercegovine 4:2.

Ujedno to je i najubjedljivija pobjeda neke crnogorske ženske fudbalske selekcije od formiranja.

Crna Gora je sve dileme oko pobjednika riješila već poslije deset minuta igre i vođstva od 4:0.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodile su Maša Tomašević golovima 4, 7, 26, 28. i 37, Tatjana Osmajić u 6, Katarina Čađenović u 8. i 90, Larisa Đurković u 19. i 88, Tamara Milović u 25. i Vladana Boričić u 31. i 77. minutu.

U drugom meču ovog kola selekcija BIH je pobijedila Azerbejdžan 2:0.

Crna Gora će u trećem kolu, 28. marta igrati sa Azerbejdžanom.

Direktan plasman u Ligu A, odnosno elitnu rundu, izboriće prvoplasirana ekipa, kao i najbolja drugoplasirana iz šest grupa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS