Crnogorska reprezentacija na međunarodnom turniru u Grčkoj

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Crne Gore, nakon nastupa na Super finalu Svjetske lige u Strazburu, nastavljaju pripreme za Evropsko prvenstvo u Splitu.

Od danas do 31. jula “ajkule” će učestvovati na Samartzidis kupu u Grčkoj, na kojem će se pored domaćina i crnogorske selekcije, takmičiti reprezentacije Njemačke i Holandije.

Crnu Goru će na tom turniru predstavljati: Dejan Lazović, Miroslav Perković, Marko Petković, Danilo Radović, Aleksa Ukropina, Andrija Korać, Bojan Banićević, Stefan Vidović, Jovan Vujović, Martin Gardašević, Luka Murišić, Marko Mršić, Darko Đurović.

Pored selektora Vladimira Gojkovića, u stručnom štabu biće pomoćni treneri Miloš Šćepanović, Miodrag Matković i Milan Ćirović, doktor Čobaj Gzim, fizioterapeut Dušan Kečina.

Sudija na ovom turniru iz Crne Gore biće Božidar Đurašković.

U prvom kolu 29. jula Crna Gora igra sa Holandijom igra sa Holandijom (18:30 sati)h, narednog dana rival je Njemačka (isti termin), dok će 31. jula igrati sa Grčkom (20 sati).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS