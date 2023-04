Crnogorska Komisija za antidoping na simpozijumu WADA u Lozani

Podgorica, (MINA) – Ujedinjeni prema svijetu sporta bez dopinga bila je tema simpozijuma Svjetske antidoping agencije, koji je u Lozani okupio aktiviste međunarodnih federacija, nacionalnih i regionalnih antidoping organizacija i organizatora velikih sportskih događaja, kazala je direktorica Komisije za antidoping Olivera Prodanović.

Ona je naglasila da su, među 800 delegata, simpozijumu prisustvovali i sportisti, predstavnici vlada, laboratorija akreditovanih kod Svjetske antidoping agencije (WADA), istraživači u oblasti antidopinga i predstavnici medija.

„Da ujedinjenim snagama pomognu u globalnoj misiji saradnje za sport bez dopinga“, rekla je Prodanović agenciji MINA.

Ona je naglasila da je prisustvo Crne Gore na takvom događaju bilo izuzetno značajno, navodeći da simpozijum pruža uvid u najnovija saznanja i omogućava povezivanje sa bitnim organizacijama.

„Istovremeno je i bila prilika da se vidi spremnost Crne Gore da uhvati korak sa savremenim stremljenjima u antidopingu kroz postojanje Komisije za antidoping. S obzirom na potencijal naših sportista, važno je da i antidoping aktivnosti budu prepoznate“, rekla je Prodanović

Prema njenim riječima, simpozijum je omogućio interaktivnu i praktičnu razmjenu informacija.

„Bila je prilika za upoznavanje, a nadasve za dalji napredak i učenje, istražujući kako, zajedno, možemo dalje unaprijediti antidoping za dobrobit sportista širom svijeta. Program je uključivao mnoštvo plenarnih sesija, kao i diskusije o nekim od inovacija u razvoju u oblasti borbe protiv dopinga“, rekla je Prodanović.

Ona je naglasila da su predavači, moderatori i panelisti bili istaknuti sportisti, eminentni stručnjaci za određene oblasti, predstavnici WADA, iz različitih krajeva svijeta.

Govoreći o dnevmom redu simpozijuma ona je istakla da je WADA predstavila strateške prioritete i dalje korake koje antidoping zajednica može da preduzme u podršci sportistima obraćanjem njihovoj okolini, podizanju svijesti donosioca odluka o važnosti obavještenja i istrage u borbi protiv dopinga u sportu.

Razgovarano je i o problemima vezanih za mijenjanje dokaza, razvijanju pristupa zasnovanog na podacima u borbi protiv dopinga, integrisanju doping kontrolora (DCO/Doping Control Officer) u programe testiranja, inicijalnoj procjeni uticaja antidoping politike na ljudska prava i zaštiti privatnosti u borbi protiv dopinga

Prezentovane su i najbolje etičke prakse, sa nezavisnim etičkim odborom WADA, imenovanje ombudsmana sportista za borbu protiv dopinga, a predstavljena je i lista zabranjenih sredstava za 2023. godinu.

„Delegati su upoznati sa praktičnom primjenom novih karakteristika biološkog pasoša sportista, kao i sve većom ulogom obrazovanja u borbi protiv dopinga. Sve razmatrano vodi nas u budućnost, a naročito panel Zamišljajući globalni antidoping sistem u 2030. godini, u kojoj će Crna Gora imati svoje mjesto“, rekal je Prodanović.

Govoreći o aktivnostima crnogorske Komisije za antidoping, ona je podsjetila da je tokom turnira preliminarne faze Svjetskog vaterpolo kupa u Podgorici urađeno 12 doping kontrola vaterpolista – četiri van i osam na samom takmičenju, prema planu Međunarodne plivačke federacije i Međunarodne agencije za testiranje.

“Analize će se raditi u laboratoriji u Beču, koja je akreditovana kod Svjetske antidoping agencije. Doping kontrole su realizovali sertifikovani doping kontrolori, prateći preporuke i standarde WADA i ITA. One predstavljaju značajan doprinos antidoping naporima Komisije za antidoping u realizaciji postavljenih ciljeva i usklađenosti sa međunarodnim zahtjevima”, zaključila je Prodanović.

