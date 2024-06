Crna Gora ubjedljiva protiv Andore

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras Andoru 5:1, u utakmici četvrtog kola grupe C3 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorske fudbalerke, koje su prvi međusobni duel dobile 6:1, upisale su treći trijumf u kvalifikacijama.

Slavile su u Podgorici i protiv Farskih Ostrva 5:1, dok je duel u Heraklionu sa Grčkom neriješeno 1:1.

Izabranice selektora Mirka Marića do pobjede došle su Armise Kuč u 1. i 6, Medine Dešić u 32, Jasne Đoković u u 56. i Slađane Bulatovuć u 58. minutu.

Jedini pogodak za domaćina postigla je Erika Konkalveš u 10. minutu.

Crna Gora će u narednom kolu, 13. jula, biti gost Farskih Ostrva.

