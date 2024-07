Crna Gora u Miškolcu sa 11 sportista

Podgorica, (MINA) – Miškolc će od 12 do 24. jula biti domaćin Evropskih univerzitetskih igara, na kojem će nastupi i crnogorski sportisti, saopšteno je iz Studentskog sportskog saveza.

Crna Gora će nastupiti sa 11 sportista, koji će se takmičiti u četiri različita sporta.

Prvi će na borilišta džudisti Petar Radović (do 66) i Balša Mrvaljević (do 73), koje predvodi trener Dragan Mrvaljević, kao i kik bokser Matija Drobnjak koji će nastupiti u disciplini ful kontakt (do 86).

kg.

U karateu Crnu Goru predstavljaće Nikola Malović (do 84), Nemanja Jovović (preko 84), Jovana Strujić (do 61), Matija Bojić (do 60), Jovana Stojanović (do 68) i Vladimir Mijač, koji će se takmičiti u katama.

Takmičenje crnogorskih studenata zaključiće tekvondo koji je zakazan za 22. i 23. jul, a nastupiće Andrea Komatina (do 62) i Vasilije Peruničić (do 80), sa trenerom Balšom Radunovićem.

Takmičenje u Miškolcu okupiće više od 4.700 sportista sa 400 univerziteta iz 37 država, koji će se takmičiti u 17 različitih sportova.

