Crna Gora sjutra u Kardifu protiv Velsa

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Kardifu sa Velsom utakmicu četvrtog kola Lige nacija.

Crna Gora je bez bodova na startu takmičenja u B4 Ligi nacija.

Izabranici selektora Roberta Prosinečkog u petak u Samsunu poraženi su od Turske 1:0.

Prethodno su u septembru izgubili od Islanda u gostima 2:0 i Velsa u Nikšiću 2:1.

Vels je bez poraza na polovini takmičenja, a osim pobjede u Nikšiću ima i dva remija – sa Turskom u Kardifu (0:0) i Islandom u Rejkjaviku (2:2).

Duel u Kardifu počeće u 20 sati i 45 minuta.

U drugom meču te grupe Island će ugostiti Tursku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS