Crna Gora sjutra sa Ukrajinom

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore sjutra će, duelom sa Ukrajinom, početi takmičenje na Evropskom prvenstvu A divizije u Podgorici.

Biće to crnogorskim golbalistima drugi put nastup u najjačoj konkurenciji, nakon što su na debiju, novembra 2021. godine u Samsunu, bili sedmoplasirani.

Rival na startu biće im jedan od favorita za zlato.

Ukrajina nema evropski trofej, iako je na posljednja dva šampionata bila finalista.

Ta dva srebra su i jedine dvije medalje koje ima na kontinentalnim šampionatima.

Kapiten Marko Nikolić kazao je da crnogorsku reprezentaciju očekuje zahtjevan meč, protiv možda i najbolje ekipe EP.

“Ukrajina ima izuzetno kvalitetan tim, to je vicešampion Evrope i bronzana selekcija sa posljednjeg Svjetskog prvenstva. Pretenduje da prvi put u istoriji šampionata osvoji titulu. Izgubili su dva finala, a sada su sazreli kao ekipa da budu prvi kandidati za trofej”, rekao je Nikolić agenciji MINA.

On je kazao da crnogorska selekcija ima velike ambicije i ogromnu želju da pred svojim navijačima ostvari dobar rezultat.

“Znamo njihove dobre i loše strane i probaćemo da ih iskoristimo. Naporno smo trenirali, pripremali smo se i daćemo sve od sebe da ostvarimo dobar rezultat”, rekao je Nikolić.

Crnogorski kapiten podsjetio je da su crnogorski i ukrajinski golbalisti odradili dio priprema u Nikšiću i odigrali nekoliko pripremnih mečeva.

“Spremni smo i željno očekujemo start. Za ovo smo se spremali i nećemo propustiti priliku da u najjačoj konkurenciji, na najbolji mogući način, predstavimo svoju državu”, rekao je Nikolić.

Crnogorski golbal na podgoričkom šampionatu predstavljaće Marko i Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Goran Macanović, Veselin Vuković i Velizar Obradović, a predvodiće ih selektor Nikola Čurović.

U stručnom štabu biće i asistenti Branislav Bulatović i Milo Kastratović.

Duel Crne Gore i Ukrajine na programu je sjutra u 11 sati i 30 minuta.

