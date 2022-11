Crna Gora sjutra sa Slovenijom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Ljubljani, u prijateljskom meču, sa Slovenijom.

Biće to treći međusobni duel seniorskih reprezentacija dvije države.

Prvi meč odigran je u avgustu 2008. godine u Podgorici i završen je 1:1.

Prednost domaćinu donio je Mirko Vučinić sa bijele tačke, a konačan rezultat, u finišu prvog dijela susreta, postavio je Dare Vršič.

U drugom duelu, koji je takođe odigran na Gradskom stadionu u Podgorici, uspješnija je bila selekcija Slovenije i slavila 2:0.

Selekcija Slovenije trenutno zauzima 63. poziciju na FIFA rang listi i šest mjesta je bolje plasirana od Crne Gore.

Nedjeljni duel počeće u 15 sati.

Crnogorski fudbaleri u četvrtak u Podgorici igrali su sa Slovačkom neriješeno 2:2.

