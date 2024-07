Crna Gora sjutra sa Grčkom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra sa Grčkom u drugom kolu a grupe olimpijskog turnira u Parizu.

Crna Gora je juče na startu turnira poražena od Hrvatske 11:8, dok je Grčka bila ubjedljiva protiv Rumunije 14:7.

Crnogorski reprezentativac Dušan Matković smatra da ima prostora da ekipa napreduje u svim segmentima igre.

“Ukoliko uspijemo to da ispravimo mislim da će sve biti kako treba”, rekao je Matković.

On vjeruje da će u duelu Crne Gore i Grčke presuditi smirenost i želja za pobjedom.

“Nijesmo ekipa koja može da prijeti, ali možemo da pomrsimo račune svakoj ekipi, protiv koje igramo. Mi smo Hrvatsku u posljednjih nekoliko mečeva uspjeli da pobijedimo i to nam govori da imamo kvalitet da se nosimo sa najjačim svjetskim ekipama”, rekao je Matković.

On je naglasio da su mečevi prvog kola pokazali da se u Parizu igra možda i najjači vaterpolo turnir na Olimpijskim igrama.

“Sigurno da jeste. Ovog puta su obje grupe ujednačene, sve ekipe iz grupe pretenduju da idu u četvrtfinale. Jedan od najjačih olimpijskih turnira. Nama ovo znači izuzetno, za Crnu Goru je velika čast i privilegija biti peti put na OI. Ali nas taj podatak ne zadovoljava, mislim da možemo da uradimo dosta više”, zaključio je Matković.

Duel Crne Gore i Grčke počeće u 19 sati i 30 minuta.

U ostalim mečevima A grupe rivali će biti Hrvatska i Italija, odnosno Sjedinjene Američke Države i Rumunija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS