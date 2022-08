Crna Gora sjutra protiv Luksemburga za plasman na EP

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra protiv Luksemburga utakmicu posljednjeg, šestog kola D grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Pobjedom u tom duelu crnogorski odbojkaši treći put uzastopno izborili bi plasman na šampionat Evrope.

Prvi međusobni duel u Kolašinu pripao je crnogorskoj selekciji 3:0 (25:15, 25:14 i 25:17).

Izabranici selektora Ivana Joksimovića savladali su pred svojim navijačima i Portugal 3:2 (21:25, 25:22, 25:20, 25:27 i 15:13), a slavili su dva puta i protiv Islanda – u Kolašinu 3:0 (25:15, 25:10 i 25:16) i u Kopavoguru 3:0 (25:21, 25:18 i 25:16).

Luksemburg je ranije izgubio šanse za plasman na šampionat Evrope, a upisao je samo dva trijumfa protiv Islanda.

Selektor Joksimović kazao je da je crnogorska selekcija apsolutno spremna i orna da odigra najbolju utakmicu u kvalifikacijama.

“Ekipa je spremna, u Luksemburgu ima apsolutno sve uslove i za odmor i za adekvatnu pripremu. Igraćemo sa namjerom da pobijedimo utakmicu i da time na radost svih nas izborimo plasman na Evropsko prvenstvo”, rekao je Joksimović.

Libero Nikola Lakčević kazao je da crnogorska selekcija u posljednjoj utakmici treba da pokaže je li kadra da se plasira na Evropsko prvenstvo.

“Mislili smo da ćemo u Portugalu ranije riješiti to pitanje i da ćemo relaksiranije ući u ovaj meč, ali ponestalo nam je snage poslije tog prvog seta, a i ova duga putovanja su učinila svoje. Stigli smo dva dana ranije, imamo vremena za odmor, imamo vremena i za trening, da se spremimo maksimalno, da se fokusiramo i nadam se ostvarimo isti rezultat kao u Kolašinu i plasiramo se na Evropsko prvenstvo treći put zaredom”, kazao je Lakčević.

Duel u Luksemburgu počeće u 19 sati.

Iz D grupe direktan plasman na šampionat Evrope, kao prvoplasirani, izborio je Portugal.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS