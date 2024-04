Crna Gora sjutra protiv Farskih Ostrva

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Podgorici protiv Farskih Ostvara utakmicu drugog kola kvalifikacija za EVropsko prvenstvo.

Crna Gora je na startu kvalifikacija pred svojim navijačima pobijedila Andoru 6:1, dok je selekcija Farskih Ostrva izgubila u gostima od Grčke 1:0.

Izabranice selektora Mirka Marića slavila je 1. decembra protiv Farskih Ostrva 9:0 pred svojim navijačima.

Marić je kazao da je svaka utakmica druga priča, kao i da to što je bilo prije četiri mjeseca se ne računa.

“Igrale su jako dobro protiv Grčke, koja je imala samo četiri šuta na gol, a jedini gol dala iz penala. Nikako ne smije da nas zavara utakmica koju smo igrali priije četiri mjeseca“, rekao je Marić na konferenciji za novinare.

On je podsjetio da je u prethodnom ciklusu Crna Gora minimalno i teško slavila u gostima protiv Farskih ostrva (1:0).

“Mi jesmo favoriti, trebalo bi da se mi pitamo na terenu, ali moramo da budemo obazrivi i strpljivi. Svaka utakmica je priča za sebe. O utakmici koju smo dobili 9:0 ne smijemo da razmišljamo, koncentracija mora da bude na najvećem nivou od prvog minuta“, rekao je Marić.

On je najavio da bi od prvog minuta šansu u meču sa Farskim Ostrvima trebalo da dobije 16-godišnja Maša Tomašević.

“Maši polako treba davati šansu od početka, ona to talentom i svime što pokazuje zaslužuje”, zaključio je Marić.

Kapitenka Slađana Bulatović ponovila je da je Crna Gora favorit i da je cilj pobjeda u predstojećem duelu.

“Idemo na pobjedu, naravno. Igrale smo sa njima dva puta, oba puta pobijedile, ali ne smijemo da olako shvatimo meč. Opuštanja ne smije da bude, ne možemo da mislimo o rezultatu prethodne utakmice protiv njih. Vjerujem da ćemo da pobijedimo, ali ne i lako”, rekla je Bulatović.

Duel na Gradskom stadionu počeće u 16 sati i 30 minuta.

