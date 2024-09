Crna Gora sjutra gost Islanda

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Rejkjaviku sa Islandom na startu novog izdanja B grupe Lige nacija.

Crnogorska selekcija na Laugardsvolur stadionu biće oslabljena neigranjem šest fudbalera.

Selektor Robert Prosinečki neće moći da računa na štopere Stefana Savića i Igora Vujačića, a u timu neće biti ni i Marka Jankovića, Edvina Kuča, Marka Bakića i Vasilija Adžića.

Prosinečkom će to biti prvi zvanični meč na klupi Crne Gore, nakon četiri prijateljske utakmice.

Počeo je sa dvije pobjede, protiv Bjelorusije i Sjeverne Makedonije, nakon čega su uslujedili porazi od Belgije i Gruzije.

Duel na Laugardsvolur stadionu počeće u 20 sati i 45 minuta.

Crnogorsku selekciju u ponedjeljak očekuje i duel sa Velsom u Nikšiću.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS