Crna Gora sa trojicom predstavnika na SP u Nirnbergu

Podgorica, (MINA) – Tekbol reprezentacija Crne Gore prvi put učestvovaće na Svjetskom prvenstvu, koje će od 23. do 27. novembra biti odigrano u Nirnbergu, saopšteno je iz Tekbol saveza.

Navodi se će crnogorski tekbol predstavljati Željko Janković i dubl Marko Žarković i Andrija Jovanović

Saopšteno je da je Ministarstvo sporta i mladih pružilo veliku podršku Tekbol savezu i obezbijedilo sredstsva za debitantski nastup na planetarnoj smotri.

Najbolji teker prošle sezone u Crnoj Gori u singlu, Željko Janković, igraće sve mečeve u grupi u srijedu.

On je kazao da mu puno znači što će učestvovati na Svjetskom prvenstvu.

“Od početka sam tu, dosta sam vremena uložio u tekbol od kada se pojavio u Crnoj Gori. Izuzetno mi je drago što postoji singl kategorija i što ću predstavljati Crnu Goru na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Nirnbergu”, kazao je Janković.

U dublu, iskusni par Marko Žarković – Andrija Jovanović, koji čine najbolji tandem u Crnoj Gori Kurjaci, kazali su da sa iskustvom učešća na nekoliko internacionalnih takmičenja i optimizmom putuju na Prvenstvo, na kojem će u petak igrati mečeve grupe.

Žarković je kazao da je osjećaj sigurno izuzetan.

“Čast je predstavljati svoju državu na svjetskom prvenstvu. Nadamo se da možemo da prođemo grupu i vjerujemo da do druge faze možemo doći, jer konkurencija je slabija nego na Evropskim turnejama. Ipak, dosta zavisi i od žrijeba, za koji se nadamo da će biti povoljan i u tom slučaju vjerujemo u dobar rezultat”, rekao je Žarković.

Jovanović je kazao da bi bilo bolje da su imali više sparing partnera, navodeći da su na vrijeme saznali da učestvuju na Svjetskom prvenstvu i počeli da se spremaju.

“Pretežno smo nas trojica, koji idemo na šampionat trenirali zajedno. Ali i ostali takmičari iz Crne Gore su dolazili da nam pomognu u pripremi”, rekao je Jovanović.

Mečevi u singlu u grupi igraće se u srijedu, a u dubl konkurenciji u petak.

Sva finala na programu na programu su u nedjelju.

