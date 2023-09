Crna Gora sa Hrvatskom, Španijom i Francuskom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Izraelu igraće u A grupi Divizije 1 sa Hrvatskom, Španijom i Francuskom, odlučeno je danas žrijebom.

Šampionat će biti odigran od 3. do 16. januara u Netanji.

U grupi B igraće Mađarska, Italija, Grčka i Gruzija.

Prva dva tima iz grupa Divizije 1 plasiraće u četvrtfinale, dok će se trećeplasirani i četvrtoplasirani timovi u osmini finala sastati sa prva dva tima iz dvije grupe Divizije 2.

Grupu C Divizije 2 čine Srbija, Njemačka, Izrael i Malta, a grupu D Holandija, Rumunija, Slovačka i Slovenija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS