Crna Gora sa 11 predstavnika u Albeni

Podgorica, (MINA) – Bugarska Albena domaćin je 31. stonoteniskog prvenstva Balkana za kadete i juniore, na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore, saopšteno je iz Stonoteniskog saveza.

Crnogorski stoni tenis predstavljaće juniori Jakša Krivokapić (Novi) , Stefan Radonjić (Boka), Đorđe Rahović (Novi), Kristina Šebek (Buducnost), Suzana Milošević (Budim) i Dunja Vlahović (Gorstak).

U timu kadeta su Andrija Rašović (Spin), Matija Mališic (Budim), Anastasija Vujović, Nikolina Maksimović (Budim) i Mia Živanović (Valdanos).

Crnogorske reprezentacije u Bugarskoj, gdje ce se igrati ekipni i pojedinačni dio šampionata, sa klupe predvode selektor Sasa Dragaš i trener Boris Đukanović.

“Očekujemo medalje, baš kao što je bilo i prošle godine, kada je šampionat Balkana održan u Orestijadi”, saopšteno je iz Stonteniskog saveza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS