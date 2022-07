Crna Gora prvi put sa dva stonotenisera među pet najboljih

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić, poslije uspješnih nastupa i pobjedničkih postolja na turnirima u Parizu, Laškom i Podgorici, nalaze se među pet najboljih na julskoj Svjetskoj parastoni tenis rang listi, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

To je prvi put u istoriji crnogorskog paraolimpijskog pokreta da Crna Gora ima dva predstavnika među pet najboljih stonotenisera svijeta u kategoriji S10.

Radović se, sa dodatnih 16 bodova, učvrstio na trećem mjestu sa 1.776 bodova.

On je ujedno i najbolji stonoteniser na juniorskoj rang listi igrača do 23 godine.

Bakić, zahvaljujući trijumfu na Montenegro openu i osvojenih 30 bodova zauzima petu poziciju sa 1.703 boda, što je njegov najbolji plasman na rang listi u karijeri.

Zvanični paraolimpijski, svjetski i evropski šampion, Poljak Patrik Čojnovski, zadržao je čelnu poziciju sa 1.926, dok je drugoplasirani Dejvid Džejkobs iz Indonezije sa 1.795 bodova.

Vicešampion sa Paraolimpijskih igara iz Tokija, Francuz Mateo Bohas, je četvrti sa 1.740 bodova.

„Radović i Bakić su tim plasman praktično obezbijeili direktan plasman na Svjetsko prvenstvo, koje će od 6. do 12. novembra biti održano u španskoj Granadi. Konačan spisak učesnika biće poznat 31. jula, kada će Svjetska para stoni tenis federacija podvući crtu. U Granadi će, u kategoriji S10, nastupiti 15 najboljih”, saopšteno je iz Paraolimoijskog komiteta.

Za medalje boriće se najbolje rangirani sa pet kontinenata, sedam najboljih sa svjetske rang liste, najbolji igrač svijeta do 23 godine i dva predstavnika sa specijalnom pozivnicom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS