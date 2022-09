Crna Gora naredne godine domaćin EP za rukometašice do 17 godina

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će naredne godine biti domaćin Evropskog prvenstva za rukometašice do 17 godina, odlučio je Izvršni odbor Evropske rukometne federacije (EHF) u Luksemburgu.

EHF je treću godinu zaredom povjerio Rukometnom savezu Crne Gore organizaciju prvenstva Evrope za mlađe kategorije, nakon šampionata za igračice do 17 godina 2021. i za igrače do 18 godina ovog ljeta.

“To je svojevrsno priznanje za naš Savez i potvrda organizacionih sposobnosti, o čemu svjedoči i činjenica da je na sjednici Izvršnog odbora EHF-a između ostalog usvojen izvještaj o uspješnoj organizaciji Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina u avgustu u Podgorici”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Sjednica Izvršnog odbora EHF-a održana je dan uoči Konferencije predsjednika i vanrednog kongresa EHF, koji je okupio predstavnike 43 nacionalne federacije.

Crnogorski savez predstavlja predsjednik Petar Kapisoda.

Na sjednici je održana i prezentacija Evropskog prvenstva za rukometašice, čiji domaćini će u novembru, biti Slovenija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora.

U ime domaćina smotre najboljih selekcija Evrope, prezentaciju je održao predsjednik Rukometnog saveza Slovenije Franjo Bobinac.

Održane su i prezentacije prvenstava Evrope u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji će biti održani 2024. godine i predstavljen plan razvoja takmičenja mlađih kategorija i rukometa na pijesku.

Na kongresu su usvojene izmjene i dopune Statuta i drugih pravnih akata EHF-a.

Naredni kongres biće održan naredne godine u Bazelu.

