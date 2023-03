Crna Gora na startu sa Gruzijom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Podgorici sa Gruzijom utakmicu prvog kola B grupe Svjetskog kupa.

Biće to njihov deseti međusobni duel, nakon što su svi prethodni pripali crnogorskim vaterpolistima. Najubjedljiviju pobjedu slavili su 17:2.

Duel u zatvorenom bazenu Sportskog centra Morača počeće u 19 sati i 30 minuta.

U ostalim mečevima prvog takmičarskog dana rivali će biti Australija i Srbija (15.30), odnsono Španija i Grčka (17.30).

Crna Gora će u drugom kolu, u četvrtak u 17 sati i 30 minuta, igrati sa Španijom, u subotu je na programu meč sa Srbijom (17.30), a u nedjelju sa Australijom (17.30).

Posljednji rival, narednog utorka, biće Grčka (19.30).

