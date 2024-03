Crna Gora bolja od Bjelorusije, uspješan debi Prosinečkog

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Antaliji, u prijateljskom meču, selekciju Bjelorusije 2:0.

Crna Gora je, u debiju novog selektora Roberta Prosinečkog, povela golom Adama Marušića u 27. minutu.

On je iskoristio odlično dodavanje Stevana Jovetića i savladao bjeloruskog golmana Pavela Pavličenka.

Na 2:0 povisio je Nikola Krstović, nakon akcije koju je započeo Viktor Đukanović, a učestvovali Jovetić i Andrija Vukčević, koji je bio asistent.

Jovetić je mogao do gola i prije vođstva, plasirao je loptu u dalji ugao, ali je odlično odbranio Pavličenko.

U nastavku akcije u šansi je bio Marušić, ali se rezultat nije mijenjao.

Marušić je do gola mogao i početkom nastavka, nakon centaršuta Krstovića ostao je sam na desetak metara, ali je šutirao pravo u golmana.

Posljednju priliku da promijeni rezultat imao je Dušan Bakić, ali je njegov udarac u 90. minutu zaustavila stativa.

Važan doprnos pobjedi dao je i golman Milan Mijatović, koji je odbranio penal Afridu Ebongu, a odlično je intervenisao i nakon odbijene lopte Sergeja Harpoviča.

Mijatović je još dva puta izašao kao pobjednik i sačuvao mrežu.

Crnogorsku selekciju u ponedjeljak očekuje i duel sa Sjevernom Makedonijom.

U junu odmjeriće snage sa Belgijom u gostima i Gruzijom u Podgorici i ti dueli biće posljednje provjere pred septembarski start B Lige nacija.

Crna Gora na otvaranju gostuje Islandu 6. septembra, tri dana kasnije pod Goricom dočekuje Vels.

