Crna Gora bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva u Hrvatskoj.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su večeras u Zagrebu, u četvrtfinalnom meču, od Italije 14:8.

Pobjednik duela odlučen je u drugoj četvrtini, koju je Italija, nakon odlučnih prvih osam minuta crnogorske selekcije, dobila 5:0 i na polovini meča vodila 8:4.

U finišu treće četvrtine prednost je povisila na šest golova (11:5) i ostatak meča lišila rezultatske neizvjesnosti.

Razlika je u finišu meča iznposila i sedam golova.

Italija je odigrala odličan meč, nadigrala crnogorsku selekciju i zasluženo izborila polufinale.

Povoljnijeg rezultata crnogorsku selekciju koštalo je puno primljenih golova iz igre, kada su ekipe u bazenu bile izjednačene, kao i iz kontri.

Falilo je i malo sreće, pa da lopta više puta umjesto u prečku završi u golu.

Najefikasniji u italijanskoj selekciji, na čijem se golu istakao Marko Del Lungo sa deset odbrana, bio je Eduardo Di Soma sa četiri gola.

U crnogorskoj selekciji, Đuro Radović je postigao dva, a po gol Jovan Vujović, Marko Mršić, Stefan Vidović, Aleksa Ukropina, Vladan Spaić i Dušan Matković.

Italija će u polufinalu igrati sa Španijom, dok će drugi polufinalni par činiti Mađarska i Hrvatska.

Crnogorsku selekciju čeka razigravanje za plasman od petog do osmog mjesta, a prvi rival u nedjelju biće Rumunija.

