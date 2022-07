Crna Gora bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale završnog turnira Svjetske lige.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su večeras u Strazburu, u četvrtfinalnom meču, od Francuske 12:9.

To je prvi poraz Crne Gore od Francuske nakon 13 pobjeda.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića dobro je počeo meč i poveo 3:1 u finišu prve četvrtine.

Domaćin je u nastavku zaigrao bolje i početkom treće četvrtine prvi put poveo 6:5.

Izjednačio je Stefan Vidović, ali je Francuska sa četiri vezana pogotka povela 10:6 i praktićno već tada riješila pitanje pobjednika.

Francusku su do pobjede vodili Igo Kruzija, Aleksandr Buet i Toma Vernu su sa po tri gola.

U crnogorskoj selekciji Marko Mršić je bio najefikasniji sa tri gola, dok su po jedan postigli Kanstantin Averka, Uroš Čučković, Vlado Popadić, Vidović, Jovan Vujović i Dušan Matković.

