Crna Gora bez četvrtfinala, svi osvajači medalja iz Samsuna u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore bez četvrtfinala završila je nastup na Evropskom prvenstvu, dok su plasman među osam najboljih izborili svi osvajači medalja sa šampionata u Samsunu 2021. godine, u obje konkurencije.

Litvanija, koja brani tron, u posljednjem kolu bila je ubjedljiva protiv Belgije 17:7 i sa maksimalnim učinkom završila takmičenje u A grupi.

U drugom meču te grupe Velika Britanija je pobijedila Grčku 5:2 i pretekla je na tabeli.

Brutanci će u četvrtfinale sa treće, a Grci sa četvrtog mjesta.

Njemačka, koja je bila slobodna, takmičenje je završila kao drugoplasirana.

U B grupi, crnogorska selekcija je, u meču za četvrto mjesto, poražena od Finske 13:4.

Tim porazom izabranici Nikole Čurovića završili su na petom mjestu i izgubili status člana A divizije.

Predstoji im duel za deveto mjesto protiv Belgije, u petak u 20 sati.

U drugom meču te grupe, za drugo mjesto, Turska je slavila protiv Izraela 5:4.

U četvrtfinalu sjutra će rivali biti: Njemačka – Izrael (14.30), Turska – Velika – Britanija (16.00), Litvanija – Finska (17.30) i Ukrajina – Grčka (19.00).

U ženskom dijelu turnira, u C grupi, Turska je bila ubjedljiva protiv Ukrajine 10:0, dok su u D grupi pobjede upisali Izraela protiv Mađarske 13:3 i Finske protiv Francuske 7:2.

U četvrtfinalu sjutra će se sastati: Velika Britanija – Finska (8.30), Grčka – Ukrajina (10.00), Turska – Francuska (11.30) i Izrael – Njemačka (13.00).

