COK i Portonovi organizuju rekreativni događaj RetrOlympics

Podgorica, (MINA) – Crnogorski olimpijski komitet (COK) i Portonovi organizovaće u subotu RetrOlympics, rekreativni događaj namijenjen svim uzrastima, saopšteno je iz krovne asocijacije crnogorskog sporta.

Navodi se da će RetrOlympics kroz dječije sportske igre mlađima predstaviti olimpijske vrijednosti i prikazati svijet potpuno nove zabave, a starije podsjetiti na djetinjstvo.

“Djeca i roditelji i svi posjetioci imaće priliku da se oprobaju u popularnim dječijim igrama, poput klikera, školice, kockika, ne ljuti se čovječe, a Centralni park u Portonovom biće središte zabave”, saopšteno je iz COK-a.

Navodi se da je manifestacija RetrOlympics prilika da se na potpuno drugačiji način predstave vrijednosti kojima bi trebalo svi da teže.

“Najmlađi će moći i da se upoznaju sa bivšim, sadašnjim i budućim crnogorskim olimpijcima”, piše u saopštenju.

Manifestacija u Portonovom počerće u 19 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS