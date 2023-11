CKB novi sponzor Paraolimpijskog komiteta

Podgorica, (MINA) – Crnogorska komercijalna banka (CKB) novi je sponzor Paraolimpijskog komiteta (POK).

Saradnja je dogovorena u susret Evropskom prvenstvu u golbalu, koje će od 6. do 17. decembra biti održano u Podgorici.

Sponzorski ugovor, kojim CKB podržava učešće crnogorskog tima na predstojećem takmičenju, potpisali su član Upravnog odbora banke nadležan za Sektor poslovanja sa fizičkim licima Dino Redžepagić i predsjednik POK-a Igor Tomić.

IBSA Evropsko golbal prvenstvo za muškarce i žene jedno je od najznačajnijih međunarodnih sportskih takmičenja za osobe oštećenog vida.

U dvorani Verde od 6. do 17. decembra, 20 nacionalnih golbal timova iz 12 država nadmetaće se za što bolji rezultat u sportu koji od 1976. godine ima status paraolimpijskog.

Redžepagić je kazao da su ponosni što su dio te inspirativne priče o hrabrosti, izuzetnosti i posvećenosti.

“Podrška koju smo pružili POK izraz je naše zajedničke vizije – stvaranje društva u kojem svi imaju priliku da ostvare svoj pun potencijal. Nadam se da će naš primjer uticati i na podizanje svijesti o važnosti inkluzivnog sporta, kao i da ćemo zajedničkim inicijativama raditi na unapređenju infrastrukture i uslova za trening paraolimpijaca“, rekao je Redžepagić.

Tomić je naglasio da je CKB izbor Paraolimpijskog komiteta od njegovog osnivanja.

“Jačamo našu saradnju i ovom podrškom koja puno znači našim paraolimpijcima u susret Evropskom prvenstvu u golbalu čiji smo domaćini u Podgorici. Iskreno se zahvaljujemo i vjerujem da zajedno možemo stići do jednog sjajnog rezultata crnogorskih paraolimpijaca“, poručio je Tomić.

Golbal reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu A divizije igraće u B grupi sa Ukrajinom, Turskom, Izraelom i Velikom Britanijom.

Rivali u A grupi biće Litvanija, Njemačka, Belgija, Grčka i Finska.

Prvi rival crnogorskih golbalista, 10. decembra u 11 sati i 30 minuta, biće Ukrajina.

